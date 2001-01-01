Футбол

«Уфа» открыла счет в матче с «Крыльями Советов»Спорт-Экспресс 07:28

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин открыл счет в матче третьего тура чемпионата России против "Крыльев Советов" на 21 минуте встречи.
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