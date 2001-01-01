Футбол
«Уфа» открыла счет в матче с «Крыльями Советов»Спорт-Экспресс 07:28
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин открыл счет в матче третьего тура чемпионата России против "Крыльев Советов" на 21 минуте встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Обновлено в 07:22
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Происшествия
Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция
Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:30
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России
В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
Обновлено в 08:31
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 05:53
Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Каспийском море в Дагестане утонули трое детей
Обновлено в 06:44
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео
В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
Обновлено в 06:04
Происшествия
У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму
У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
Обновлено в 07:05
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Грузовик упал с обрыва в горах Грузии
Грузовик марки "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, в воскресенье упал с 400-метрового обрыва, есть жертвы.
Обновлено в 07:57
Финансы
Эксперт сказал, когда курс доллара подскочит до 70
Что будет с курсом доллара осенью По мнению брокера ИФК "Солид", уже в сентябре курс рубля могут ждать серьезные изменения, причем не в лучшую сторону.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
США не намерены помогать жителям Сирии в восстановлении мирной жизни
На территории, контролируемой американскими специалистами, буквально полностью уничтожена любая инфраструктура – после боев не было проведено восстановления региона.
Обновлено в 05:54
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Футбол
Клуб Бекхэма представил первых двух игроков
Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 06:53
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22