Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин открыл счет в матче третьего тура чемпионата России против "Крыльев Советов" на 21 минуте встречи.

«Уфа» открыла счет в матче с «Крыльями Советов»

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