Футбол
«Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке»РИА Новости 03:14
В прошлом сезоне Безденежных, серебряный призер юношеского чемпионата Европы-2015, сыграл шесть матчей в чемпионате России. По итогам сезона-2018/19 "Чайка" стала победителем зоны "Юг" Профессиональной футбольной лиги. Следующий сезон команда начнет в ФНЛ.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Происшествия
Храм опубликовал имена погибших российских подводников
Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Галерея дня: скриншоты Android для кнопочных телефонов, Dino Runner прилагается
Помимо Chrome, в качестве бонуса авторам удалось протестировать игру Dino Runner.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Кино
Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга
В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.
Обновлено в 05:49
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Политика
В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Теннис
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Политика
ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму
ЦИК РФ пока не получал жалоб, что кого-то из кандидатов в Мосгордуму не допускают до участия в выборах, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР
Обновлено в 02:23