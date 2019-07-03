В прошлом сезоне Безденежных, серебряный призер юношеского чемпионата Европы-2015, сыграл шесть матчей в чемпионате России. По итогам сезона-2018/19 "Чайка" стала победителем зоны "Юг" Профессиональной футбольной лиги. Следующий сезон команда начнет в ФНЛ.

Происшествия Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.

Политика В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников 2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Происшествия Храм опубликовал имена погибших российских подводников Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.

Шоу-бизнес Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.

Футбол Месси высказался об уходе из сборной Аргентины В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.

Спорт WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Депутаты выбрали мэра города Иваново Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Кино Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.

Армия и оружие Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.

Политика В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.

Теннис Мария Шарапова намерена выступить на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Происшествия В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.