Футбол

«Уфа» одержала победу над «Ростовом»Свободная Пресса 11:30

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
В матче шестого тура чемпионата России "Уфа" в родных стенах уверенно переиграла "Ростов" со счётом 2:0. Это поражение стало для команды Валерия Карпина первым в текущем сезоне РПЛ. Оба гола на свой счёт записал нигерийский нападающий уфимцев Слай.
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