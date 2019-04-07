Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»REGNUM 07:21
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.
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В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
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О Tropico с любовью: новые материалы в «Центре запуска»
Признание в любви серии — лишь один из материалов, которые можно найти в нашем спецразделе «Центр запуска», посвящённом Tropico 6. Мы уже успели изучить историю жизни и деятельности некоторых настоящих, реальных «банановых диктаторов».
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Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
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В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
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США временно вывели военный контингент из Ливии
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Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
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В Китае нашли окаменелость «ктулху»
На вид особь напоминает фантастическое чудовище и многие сравнивают его с «ктулху».
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ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
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Анастасия Волочкова после визита Собчак пригласила Малахова
Как отметила балерина, она сразу почувствовала разницу между Собчак и Малаховым.
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Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
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Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
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Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Спорт
Дуэт Авериной и Васильева завоевал «серебро» на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Российские спортсмены Кристина Аверина и Михаил Васильев заняли второе место в технической программе в соревнованиях микс-дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Греции.
Обновлено в 07:18
Футбол
Названы стартовые составы на матч «Урал» — «Енисей»
Тренерские штабы «Урала» и «Енисея» огласили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 05:28
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
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Лолита раскрыла размер своей пенсии
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Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ
Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.
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Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
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Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Футбол
Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:17