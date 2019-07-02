«Уфа» нанесла поражение румынскому клубу «Ботошани» в контрольном матче на сборе в Австрии. Встреча, прошедшая 2 июля в городе Штум, завершилась победой «Уфы» с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола в игре стал форвард «Уфы» Сильвестр Игбун, открывший счет уже на первой минуте.

«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии

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