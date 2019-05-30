«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛГазета.Ru 11:50

"Уфа" одержала победу над "Томью" в первом матче за право участвовать в Российской премьер-лиги, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Уфе на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Сильвестр Игбун.

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

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