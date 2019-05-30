Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛГазета.Ru 11:50

Уфа — Томь
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Сильвестр Игбоун
28′
44′
Олег Смирнов
Иван Пауревич
Каталин Карп
54′
60′
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
Андрес Вомбергар
Оливье Тилль
71′
73′
Алексей Гасилин
Дмитрий Сасин
Веролюб Салатич
Ондрей Ванек
75′
Ионуц Неделчару
80′
Исмаил Эдиев
81′
82′
Никита Каккоев
Максим Андреев
Дмитрий Живоглядов
86′
"Уфа" одержала победу над "Томью" в первом матче за право участвовать в Российской премьер-лиги, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Уфе на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Сильвестр Игбун.
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