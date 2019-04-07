«Уфа» обыграла «Ростов» в ЧР по футболуМосковский Комсомолец 08:31

Футболисты "Уфы" одержали победу в домашнем матче чемпионата России по футболу над командой "Ростова". Единственный мяч забил Сильвестр Игбун на 25-й минуте. Это первая победа тренера Вадима Евсеева, который возглавил команду перед предыдущим туром.

«Уфа» обыграла «Ростов» в ЧР по футболу

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