«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:01

В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова устроила для сына фотосессию в клинике В честь появления ребенка пара организовала фотосессию, потому что хотела запечатлеть момент появления малыша на свет.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Кино В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4» Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".

Происшествия Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Шоу-бизнес Ксения Бородина показала дочь в бикини В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.

Авто Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.

Армия и оружие Глава Пентагона: комплексы С-400 лишат Турцию истребителей F-35 США не поставят в Турцию истребители F-35, если Анкара купит российские противоракетные комплексы С-400, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Пентагона Патрик Шэнахан, сообщается 3 мая на официальном сайте Министерства обороны США.

Политика Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве «В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Политика В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Политика Зеленский назвал дату инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести инаугурацию 19 мая.

Политика КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ» В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Политика США отказались терпеть обогащение урана Ираном Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".

Политика Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Авто Названы 10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Шоу-бизнес «У меня есть целлюлит»: Анна Седокова ответила на критику своей фигуры В последние дни в микроблоге Анны Седоковой появилось немало горячих фото в купальнике, на которых ее фигура выглядит без преувеличения идеально.

Происшествия Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.

Транспорт Участниками мотопарада в Москве стали 10 тыс. человек Заезд на мотоциклах по Садовому кольцу в Москве, приуроченный к открытию мотосезона, собрал около 10 тыс. участников.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Интернет В браузере Firefox отключились все расширения У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.