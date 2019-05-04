Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:01
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.
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