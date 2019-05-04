Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:01

Крылья Советов — Уфа
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс07:01

«Уфа» в меньшинстве обыграла «Крылья Советов» в молодежном первенстве России

ProstoProSport07:15

Автогол Шейдаева помог «Уфе» вдесятером победить «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Sport24.ru07:06

Автогол Шейдаева принёс «Уфе» победу над «Крыльями Советов»

Евро-футбол.ру07:01

«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенстве

REGNUM07:47

Автогол игрока «Крыльев Советов-м» принес «Уфе-м» три очка

Волжская коммуна07:22

Сегодня в Самаре молодежка «Крыльев Советов» сыграет с молодыми соперниками из «Уфы»

НИА Самара03:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

Обновлено в 06:14
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Политика

Свержение Мадуро откладывается: соглашение оппозиции и элиты сорвано

Сорваны договоренности о свержении венесуэльского президента Николаса Мадуро между оппозицией и высокопоставленными лицами страны, 4 мая передает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:27
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе Газа

Обновлено в 07:43
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Какая диета помогла Насте Каменских сбросить 20 килограммов

Фамилия Каменских – мамина, Настя выбрала именно ее за благозвучие, ведь папина фамилия звучит «Жмур» и для сцены не очень подходит.
Обновлено в 07:00
Экономика

Коллекторы рассказали, как нужно планировать семейный бюджет

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) порекомендовали планировать бюджет.
Обновлено в 06:37
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Наука

В США тестируют украшения-контрацептивы

Обновлено 22 апреля в 20:01
Политика

Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей

Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.
Обновлено в 07:22
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Политика

Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное