«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:01

В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Происшествия На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.

Политика Свержение Мадуро откладывается: соглашение оппозиции и элиты сорвано Сорваны договоренности о свержении венесуэльского президента Николаса Мадуро между оппозицией и высокопоставленными лицами страны, 4 мая передает газета The Wall Street Journal.

Шоу-бизнес В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.

Происшествия Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.

Хоккей Россия — Финляндия 0:0 (1-й период) Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Шоу-бизнес Какая диета помогла Насте Каменских сбросить 20 килограммов Фамилия Каменских – мамина, Настя выбрала именно ее за благозвучие, ведь папина фамилия звучит «Жмур» и для сцены не очень подходит.

Экономика Коллекторы рассказали, как нужно планировать семейный бюджет В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) порекомендовали планировать бюджет.

Единоборства Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".

Общество Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Политика Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.

Хоккей Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы "В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Происшествия Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.