Футбол

«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенствеREGNUM 07:47

Крылья Советов — Уфа
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футбольный клуб «Уфа» переиграл самарскую команду «Крылья советов» в матче 27-го тура молодежного футбольного первенства России. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс07:01

«Уфа» в меньшинстве обыграла «Крылья Советов» в молодежном первенстве России

ProstoProSport07:15

Автогол Шейдаева помог «Уфе» вдесятером победить «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Sport24.ru07:06

Автогол Шейдаева принёс «Уфе» победу над «Крыльями Советов»

Евро-футбол.ру07:01

«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенстве

REGNUM07:47

Автогол игрока «Крыльев Советов-м» принес «Уфе-м» три очка

Волжская коммуна07:22

Сегодня в Самаре молодежка «Крыльев Советов» сыграет с молодыми соперниками из «Уфы»

НИА Самара03:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Крыму возбудили дело после падения воздушного шара с ребенком

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»

Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Обновлено в 08:57
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Футбол

Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 09:09
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Общество

Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»

Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Хоккей

Россия — Финляндия 0:2 (2-й перерыв)

После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1. Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия

Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Политика

Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове

Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
Обновлено в 06:48
Общество

Потепление в Петербурге ожидается ближе к 9 мая

По данным центра "Фобос", Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область попали в зону ливней, мокрого снега и ледяных дождей, порывы ветра достигают в среднем 15 – 20 м / с. Ближе к 9 мая количество осадков снизится, благодаря солнцу станет теплее до 12 – 17 градусов.
Обновлено в 08:58
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии

Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Экономика

Россия стала лидером по закупке золота в 2019 году

News.ru писал о том, что в ноябре прошлого года Банк России стал рекордсменом по закупке золота.
Обновлено 02 мая в 23:12
Происшествия

В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах

Обновлено в 02:54
Происшествия

В Харькове молния сбила украинский флаг с памятника воину-освободителю

Обновлено в 08:13
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Футбол

Зинедин Зидан: «Хочу поддержать Касильяса от имени всего „Реала“»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пожелал скорейшего восстановления вратарю "Порту" Икеру Касильясу.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию

Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.
Обновлено в 09:04
Авто

Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше

Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.
Обновлено в 02:41
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное