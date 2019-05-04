«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенствеREGNUM 07:47

Футбольный клуб «Уфа» переиграл самарскую команду «Крылья советов» в матче 27-го тура молодежного футбольного первенства России. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Происшествия Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит» Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.

Футбол Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».

Политика Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован в реанимацию.

Происшествия После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.

Общество Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность» Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".

Хоккей Россия — Финляндия 0:2 (2-й перерыв) После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1. Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.

Футбол «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.

Политика Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.

Общество Потепление в Петербурге ожидается ближе к 9 мая По данным центра "Фобос", Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область попали в зону ливней, мокрого снега и ледяных дождей, порывы ветра достигают в среднем 15 – 20 м / с. Ближе к 9 мая количество осадков снизится, благодаря солнцу станет теплее до 12 – 17 градусов.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

Баскетбол ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.

Экономика Россия стала лидером по закупке золота в 2019 году News.ru писал о том, что в ноябре прошлого года Банк России стал рекордсменом по закупке золота.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Шоу-бизнес 59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.

Происшествия Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.

Авто Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.