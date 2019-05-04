Футбол
«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенствеREGNUM 07:47
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футбольный клуб «Уфа» переиграл самарскую команду «Крылья советов» в матче 27-го тура молодежного футбольного первенства России. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
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