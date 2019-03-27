Футбол

«Уфа» объявила об уходе КириченкоЕвро-футбол.ру 03:42

"Уфа" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Кириченко. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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«Уфа» объявила об уходе Куприянова с поста старшего тренера команды

Советский спорт08:25

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов

Спорт-Экспресс07:16

Куприянов вслед за Кириченко покинул «Уфу»

Sportbox.RU07:45

Старший тренер «Уфы» Куприянов покинул команду

Sport24.ru07:22

Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа»

Башинформ03:45

Куприянов вслед за Кириченко покинул «Уфу»

Матч ТВ07:45

Кириченко: я ответственен за результат, его в «Уфе» сейчас нет

Чемпионат04:15
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Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Обновлено в 10:49
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Политика

Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва

Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта по делу Абызова

Суд арестовал бывшего генерального директора группы RU-COM Николая Степанова — одного из фигурантов дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, главным обвиняемым по которому проходит экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX

Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Авто

Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был

Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Наука

Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией

За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают "голоса в голове", и как последствия этих "опечаток" можно ликвидировать.
Обновлено 25 марта в 12:02
Происшествия

Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде

Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом.
Обновлено в 16:48
Гаджеты

В WhatsApp появится новый режим

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

Настало время объявить о завершении карьеры футболиста и смотреть матчи «Астон Виллы» как болельщик.
Обновлено в 19:01
Гаджеты

В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой

"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой

Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании

Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Футбол

Женщину-арбитра облили кипятком во время футбольного матча

Во время футбольного матча между аргентинскими командами «Маркесадо» и «Сан-Мартин» фанат вылил на спину женщине-арбитру кипяток.
Обновлено в 12:51
Театры

В Большом театре вручили премии «Золотая маска»

Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено в 13:11
Энергетика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Футбол

В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»

Как сообщает Marca, сенегальский футболист сообщил своему окружению о желании перейти в мадридский «Реал», который, как пишет пресса, сделал ему предложение о переходе летом 2019 года.
Обновлено в 11:21
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Российский двигатель для беспилотника «Корсар» застрял в судах

"Преждевременное" начало работ Контракт на разработку российского авиационного поршневого двигателя для БПЛА малой дальности министерство обороны заключило с рыбинским КБ "Луч" в 2015 году.
Обновлено вчера в 01:00
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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