Футбол
«Уфа» объявила об уходе КириченкоЕвро-футбол.ру 03:42
"Уфа" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Кириченко. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Обновлено в 10:49
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Политика
Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва
Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта по делу Абызова
Суд арестовал бывшего генерального директора группы RU-COM Николая Степанова — одного из фигурантов дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, главным обвиняемым по которому проходит экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX
Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Авто
Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был
Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Наука
Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией
За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают "голоса в голове", и как последствия этих "опечаток" можно ликвидировать.
Обновлено 25 марта в 12:02
Происшествия
Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде
Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом.
Обновлено в 16:48
Гаджеты
В WhatsApp появится новый режим
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру
Настало время объявить о завершении карьеры футболиста и смотреть матчи «Астон Виллы» как болельщик.
Обновлено в 19:01
Гаджеты
В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой
"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой
Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании
Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Футбол
Женщину-арбитра облили кипятком во время футбольного матча
Во время футбольного матча между аргентинскими командами «Маркесадо» и «Сан-Мартин» фанат вылил на спину женщине-арбитру кипяток.
Обновлено в 12:51
Театры
В Большом театре вручили премии «Золотая маска»
Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Футбол
В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»
Как сообщает Marca, сенегальский футболист сообщил своему окружению о желании перейти в мадридский «Реал», который, как пишет пресса, сделал ему предложение о переходе летом 2019 года.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Российский двигатель для беспилотника «Корсар» застрял в судах
"Преждевременное" начало работ Контракт на разработку российского авиационного поршневого двигателя для БПЛА малой дальности министерство обороны заключило с рыбинским КБ "Луч" в 2015 году.
Обновлено вчера в 01:00