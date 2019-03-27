«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером КириченкоТАСС 03:42

Футбольный клуб "Уфа" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Кириченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кириченко был утвержден на должности главного тренера "Уфы" в декабре 2018 года.

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

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