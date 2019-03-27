Футбол

Дмитрий Кириченко уволен из ФК «Уфа»Правда ПФО 04:08

Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко уволен с занимаемой должности. Ожидается, что клуб возглавит экс-игрок сборной России по футболу Вадим Евсеев.
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«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды

Soccer.ru04:18

Гендиректор «Уфы»: «Вечером представим команде нового главного тренера, после чего объявим о назначении официально»

Спорт-Экспресс04:36

Гендиректор «Уфы»: «Сегодня вечером команде будет представлен новый главный тренер»

Sport24.ru04:09

Дмитрий Кириченко: «Я разочаровал руководство „Уфы“»

Матч ТВ04:05

Кириченко: я ответственен за результат, его в «Уфе» сейчас нет

Чемпионат04:15

Кириченко об уходе из «Уфы»: «Я ответственен за результат, его сейчас нет»

Sports.ru04:08

Кириченко – об уходе из «Уфы»: Я разочаровал руководство команды

Советский спорт04:05
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Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Наука

Запущена фабрика сверхтяжелых элементов

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 06:56
Политика

Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию Абызова

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что он негативно отнесся к задержанию Михаила Абызова.
Обновлено в 06:40
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Политика

В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года

Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

Обновлено в 05:54
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Астраханской области задержали девушку с чемоданом черной икры

Обновлено в 06:27
Футбол

Луи ван Гал назвал фаворита Лиги чемпионов

Известный тренер Луи ван Гал оценил шансы команд в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Он также назвал своего фаворита в турнире.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Обновленный Abrams сравнили с российскими танками в Германии

Западные СМИ признали, что российские танки вынуждают США проводить модернизацию Abrams.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Происшествия

СК возбудил два новых дела по пыткам в ярославской колонии №1

Следственный комитет после публикации новых видео возбудил два уголовных дела по пыткам в ярославской исправительной колонии №1.
Обновлено в 00:57
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия

ФСБ проводит обыски у крымских татар

Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Культура

Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле

Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Экономика

Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги

Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Алина Кабаева впервые рассказала о семье

Самая знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева не любит рассказывать о своей личной жизни.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Ленобласти из-за смертельного ДТП полностью перекрыта трасса А-114

Из-за ДТП с грузовиком в Ленобласти пришлось полностью перекрыть движение по федеральной трассе А-114, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в среду, 27 марта.
Обновлено в 03:59
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Общество

В Башкирии врачей роддома рассмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено в 04:03
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Хоккей

ХК «Авангард» вернется в Омск, где будет выступать на новой арене

Обновлено в 05:48
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Происшествия

«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений

Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Поселок Мурино официально стал городом

Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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