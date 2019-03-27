Футбол
Дмитрий Кириченко уволен из ФК «Уфа»Правда ПФО 04:08
Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко уволен с занимаемой должности. Ожидается, что клуб возглавит экс-игрок сборной России по футболу Вадим Евсеев.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Наука
Запущена фабрика сверхтяжелых элементов
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 06:56
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Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию Абызова
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что он негативно отнесся к задержанию Михаила Абызова.
Обновлено в 06:40
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Политика
В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года
Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
Луи ван Гал назвал фаворита Лиги чемпионов
Известный тренер Луи ван Гал оценил шансы команд в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Он также назвал своего фаворита в турнире.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Обновленный Abrams сравнили с российскими танками в Германии
Западные СМИ признали, что российские танки вынуждают США проводить модернизацию Abrams.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Происшествия
СК возбудил два новых дела по пыткам в ярославской колонии №1
Следственный комитет после публикации новых видео возбудил два уголовных дела по пыткам в ярославской исправительной колонии №1.
Обновлено в 00:57
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия
ФСБ проводит обыски у крымских татар
Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Экономика
Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги
Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Алина Кабаева впервые рассказала о семье
Самая знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева не любит рассказывать о своей личной жизни.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Ленобласти из-за смертельного ДТП полностью перекрыта трасса А-114
Из-за ДТП с грузовиком в Ленобласти пришлось полностью перекрыть движение по федеральной трассе А-114, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в среду, 27 марта.
Обновлено в 03:59
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Происшествия
«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10