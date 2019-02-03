Футбол

«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером ШафинскимЧемпионат 05:52

Голкипер Юрий Шафинский подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте российской команды. Игрок присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке. Шафинский является воспитанником московского «Торпедо».
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«Уфа» подписала контракт с вратарем Шафинским

РИА Новости07:00

«Уфа» официально подписала контракт с Шафинским

Матч ТВ05:45

«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером Шафинским

Чемпионат05:52

«Уфа» подписала контракт с голкипером Шафинским

Советский спорт06:45

Шафинский стал игроком «Уфы»

Спорт-Экспресс05:11

«Уфа» подписала контракт с голкипером Шафинским

Sports.ru06:14

Клуб второго английского дивизиона подписал контракт с вратарем «Реала»

РБК28 января в 01:01
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