Футбол
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Чайки»Чемпионат 08:48
21-летний атакующий полузащитник Николай Гиоргобиани подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал за футбольный клуб «Чайка», где был признан лучшим молодым игроком второго дивизиона в зоне «Юг».
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