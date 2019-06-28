Футбол

«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Чайки»Чемпионат 08:48

21-летний атакующий полузащитник Николай Гиоргобиани подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал за футбольный клуб «Чайка», где был признан лучшим молодым игроком второго дивизиона в зоне «Юг».
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«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Чайки»

Чемпионат08:48

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с полузащитником «Чайки»

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