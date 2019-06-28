Футбол
«Уфа» объявила о подписании Николая ГиоргобианиГоробзор.ру 08:44
Футбольный клуб «Уфа» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Николаем Гиоргобиани. 21-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Чайку», где отыграл 26 матчей, забил три гола, отдал четыре голевые передачи и был признан лучшим молодым игроком ПФЛ в зоне «Юг».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших московского отравителя
Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на сотрудников полиции, которые первоначально отпустили задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 10:48
Общество
В Калининграде ввели штраф за продажу подросткам электронных сигарет
В мае калининградская областная дума приняла закон, предложенный прокурором области, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Футбол
Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВ
Обновлено в 09:20
Происшествия
В США самолет врезался в жилой дом
Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.
Обновлено в 08:04
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Финансы
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39
Футбол
РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна
Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Политика
Макрон выразил надежду на встречу с Путиным в Нормандском формате
Макрон выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата в июле.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна
Обновлено в 08:08
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Авто
Hyundai адаптирует седаны под клиентов
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Гаджеты
В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика
Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Финансы
Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет
70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13