Футбол

«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»Soccer.ru 06:26

"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ.
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«Енисей» сыграл вничью с «Уфой», Тилль не сумел реализовать пенальти

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
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