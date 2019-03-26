Футбол

«Уфа» может уволить тренера КириченкоВести.Ru 03:12

После зимней паузы "Уфа" проиграла все три встречи и занимает предпоследней, 15 место в чемпионате страны. Всего же под руководством Кириченко, ставшего главным тренером в ноябре, уфимцы смогли выиграть лишь однажды. По информации Чемпионат.com Дмитрий Кириченко может быть отправлен в отставку.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Уфа» может уволить Кириченко с поста главного тренера

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера. На это место рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».
Чемпионат02:46

Подробнее о событии

СМИ сообщили имя нового тренера «Уфы»

Советский спорт07:16

Шамиль Газизов – о своем будущем в «Уфе»: «Все могут покинуть клуб, если в нем работают»

Спорт-Экспресс06:42

«Уфа» отправит в отставку Кириченко, его сменит Евсеев

Sport.ru07:43

СМИ: Кириченко может быть уволен из «Уфы»

Матч ТВ05:36

Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко

Sport24.ru06:33

Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко

Чемпионат07:19

Евсеев сменит Кириченко в «Уфе»

Sports.ru07:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество

Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Обновлено в 08:11
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Хоккей

НХЛ. Ковальчук не поехал на выезд с «Лос-Анджелесом»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк рассказал, что нападающий Илья Ковальчук пропустит ближайшие выездные матчи команды.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Наука

Румынские эксперты разрабатывают «летающую тарелку»

Диаметр "летающей тарелки" составил 1,2 метра. Внутри устройства находятся шесть электрический вентиляторов в хвосте и нижней части.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником

В Туле произошло столкновение боевой машины десанта (БМД) и внедорожника, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Тульской области.
Обновлено в 07:43
Авто

«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России

Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Дело Мамаева и Кокорина поступило в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский районный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия

Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после травмирования детей в Москве

Следственными органами ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) после инцидента на одной из столичных детских площадок.
Обновлено в 06:31
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Политика

Спецдокладчик ООН поддержал снятие санкций США с российского «Русала»

Спецдокладчик Организации Объединенных Наций Идрис Джазаири во вторник, 26 марта, поддержал снятие санкций США с компании "Русал".
Обновлено в 07:46
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика

Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории

Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество

В Сибае завершилось подтопление карьера

С 8 февраля ведется подтопление подземных выработок карьера. Работы планируется завершить 26 марта.
Обновлено в 06:22
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Здоровье

В Роспотребнадзоре подвели итоги горячей линии по ОРВИ и гриппу

В Роспотребнадзоре подвели итоги горячей линии по ОРВИ и гриппу. За консультацией к специалистам обратились более 54,6 тысячи человек.
Обновлено в 03:06
Музыка

Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»

Обновлено в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное