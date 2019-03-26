«Уфа» может уволить тренера КириченкоВести.Ru 03:12

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера. На это место рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».

с чего всё началось

После зимней паузы "Уфа" проиграла все три встречи и занимает предпоследней, 15 место в чемпионате страны. Всего же под руководством Кириченко, ставшего главным тренером в ноябре, уфимцы смогли выиграть лишь однажды. По информации Чемпионат.com Дмитрий Кириченко может быть отправлен в отставку.

Футбол Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

Происшествия «Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.

Происшествия В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.

Общество Леонтьев попал в скандал из-за омерзительной выходки охранника На юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Петербурге произошел неприятный инцидент. Во время исполнения одной из песен артист вышел в зал.

Авто Skoda Scala Scout: опубликован первый тизер Чешский автопроизводитель выложил в соцсеть первую фотографию «кроссоверной» модификации Skoda Scala.

Футбол Стали известны сроки восстановления Кузяева По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Финансы ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский Цмрбанк.

Происшествия В Польше столкнулись три военных грузовика США Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.

Политика Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».

Гаджеты Минэнерго отказало «Стрижу» в монополии на рынке умных счетчиков В начале февраля чиновник рекомендовал Минэнерго сделать обязательным использование для передачи данных с умных счетчиков радиотехнологии LPWAN и, в частности, закрытого протокола XNB — разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ, бренд «Стриж»).

Экономика Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наука Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки» Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова огорчила хейтеров признанием об отношениях с Тимати Настя красноречиво ответила хейтерам, завистникам и сплетникам, которые постоянно строят различные догадки вокруг отношений Тимура и Анастасии.

Происшествия Алексей Текслер прибыл на место трагедии в Магнитогорске Территорию вокруг дома Алексею Текслеру показал глава Магнитогорска Сергей Бредников.

Политика На Украине бандеровцев официально признали ветеранами войны На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий тех, кто служил в Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России), одним из лидеров которой был националист Степан Бандера.

Экономика Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».

Культура Врачи запретили Армену Джигарханяну приезжать в театр Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, однако в свой театр ему ездить пока сложно.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Политика Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Происшествия Боевая машина десанта столкнулась с внедорожником в Туле Боевая машина десанта столкнулась с автомобилем Land Rover вечером в понедельник в Зареченском районе Тулы.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Происшествия В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.

Происшествия Боевика осудили на 24 года за нападение на полицейских в Дагестане Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Юсупова, обвиняемого по восьми статьям УК РФ, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.