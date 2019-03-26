Футбол

«Уфа» может уволить тренера КириченкоВести.Ru 03:12

После зимней паузы "Уфа" проиграла все три встречи и занимает предпоследней, 15 место в чемпионате страны. Всего же под руководством Кириченко, ставшего главным тренером в ноябре, уфимцы смогли выиграть лишь однажды. По информации Чемпионат.com Дмитрий Кириченко может быть отправлен в отставку.
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«Уфа» может уволить Кириченко с поста главного тренера

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера. На это место рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».
Чемпионат02:46

Подробнее о событии

СМИ: «Уфа» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера команды

RT на русском04:44

«Уфа» может уволить Кириченко с поста главного тренера

Чемпионат02:46

«Уфа» может лишиться главного тренера

News.ru03:32

«Уфа» может уволить тренера Кириченко

Вести.Ru03:12

Юран: «Приятно слышать про интерес к себе со стороны „Уфы“. Рад буду поработать с командой»

Sport24.ru04:58

Главные новости утра. Англия пожалуется УЕФА на черногорских болельщиков, «Уфа» может уволить Кириченко

Бомбардир.ру04:54

Кириченко может быть уволен с поста главного тренера «Уфы»

Sports.ru03:24
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Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

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Политика

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Общество

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Музыка

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Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
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Происшествия

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Армия и оружие

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Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

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Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

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