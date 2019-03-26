Футбол
«Уфа» может уволить тренера КириченкоВести.Ru 03:12
После зимней паузы "Уфа" проиграла все три встречи и занимает предпоследней, 15 место в чемпионате страны. Всего же под руководством Кириченко, ставшего главным тренером в ноябре, уфимцы смогли выиграть лишь однажды. По информации Чемпионат.com Дмитрий Кириченко может быть отправлен в отставку.
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Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера. На это место рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».Чемпионат02:46
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