«Уфа» может уволить тренера КириченкоВести.Ru 03:12

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера. На это место рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».

с чего всё началось

После зимней паузы "Уфа" проиграла все три встречи и занимает предпоследней, 15 место в чемпионате страны. Всего же под руководством Кириченко, ставшего главным тренером в ноябре, уфимцы смогли выиграть лишь однажды. По информации Чемпионат.com Дмитрий Кириченко может быть отправлен в отставку.

Происшествия Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.

Политика Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.

Транспорт Роскачество дало рекомендации по выбору такси Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.

Политика В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.

Общество Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фото в купальнике Как стало известно СМИ, барнаульская учительница русского языка и литературы, разместившая в соцсетях фотографию в закрытом купальнике, вынуждена была уволиться из школы из-за давления администрации.

Политика В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.

Политика В раде увидели решение экономических проблем Украины в России Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.

Общество Областной субботник пройдет в Подмосковье 20 апреля Весенний субботник пройдет на территории Московской области 20 апреля.

Общество Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.

Музыка Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.

Армия и оружие США успешно испытали две противоракеты Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.

Энергетика Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке Зачем нужен новый НПЗ в Хабаровске "Нефтегазхолдинг", принадлежащий экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатов, планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке, рассказал ИА "Хабаровский край сегодня" заместитель председателя краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников.

Общество Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в понедельник осмотрел Челябинск и оценил благоустройство города на двойку по пятибалльной шкале, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия «Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.

Происшествия Школьница в Петербурге спускалась из окна на собачьем поводке и упала В Санкт-Петербурге в одну из больниц доставили школьницу в тяжелом состоянии после того, как она попыталась спуститься с пятого этажа на собачьем поводке.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Происшествия «Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.

Технологии Чарли Ли, Litecoin: развитие криптовалют тормозят два фактора Широкому распространению криптовалют мешают две вещи — волатильность и проблема безопасного хранения, уверен создатель монеты Litecoin Чарли Ли.

Армия и оружие Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.

Политика В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21 Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Экономика Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.