Футбол

«Уфа» может арендовать Зинченко у «Манчестер Сити»
Вести.Ru
05:17

Напомним, что накануне Зинченко забил свой первый гол за "горожан". В полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Бертон Альбион" украинец вышел в стартовом составе и забли на 44 минуте. Встреча завершилась разгромной победой "Сити" 9:0. За "Уфу" полузащитник выступал с 2015 по 2016 год.
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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