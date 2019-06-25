Футбол
«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29
По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале
Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Здоровье
В Краснодаре врачи проведут консультации в день борьбы с наркоманией
Участники акции пройдут тестирование и узнают все последствия употребления психоактивных веществ через несколько лет, а также пройдут прием нарколога и психолога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 01:36
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Политика
Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года
Как сообщила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева, в настоящий момент работы по прокладке ответвления газопровода «Турецкий поток» проходят по графику.
Обновлено в 04:13
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Экономика
Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google
Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Космос
В честь юбилея ВДНХ в космос запустят спутник
Произойдет это 5 июля
Обновлено в 04:34
Политика
ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера
Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 04:17
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Экономика
Кабмин выделит ещё 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2019 году
Обновлено в 04:44
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Россияне рассказали об отношении к пыткам
30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту
На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Технологии
Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами
Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Театры
Актеры МХАТа требуют вернуть Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 08:20