Футбол

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

Sport.ru04:29

СМИ: «Уфа» определила ценник на Кругового

Матч ТВ04:28

Воспитанник «Зенита» отказался возвращаться в родной клуб

Невские Новостивчера в 07:31

Хочет играть: Воспитанник «Зенита» отказался возвращаться в родной клуб

Интересантвчера в 09:55

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за Кругового

Советский спортвчера в 04:43

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

Спорт-Экспресс03:55

ЦСКА и «Спартак» включились в борьбу за Кругового

Metaratingsвчера в 03:54
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Здоровье

В Краснодаре врачи проведут консультации в день борьбы с наркоманией

Участники акции пройдут тестирование и узнают все последствия употребления психоактивных веществ через несколько лет, а также пройдут прием нарколога и психолога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 01:36
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Политика

Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Как сообщила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева, в настоящий момент работы по прокладке ответвления газопровода «Турецкий поток» проходят по графику.
Обновлено в 04:13
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество

В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Экономика

Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google

Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Космос

В честь юбилея ВДНХ в космос запустят спутник

Произойдет это 5 июля
Обновлено в 04:34
Политика

ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 04:17
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Экономика

Кабмин выделит ещё 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2019 году

Обновлено в 04:44
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Россияне рассказали об отношении к пыткам

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту

На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Театры

Актеры МХАТа требуют вернуть Татьяну Доронину

Обновлено вчера в 08:20
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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