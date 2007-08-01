Футбол
«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29
По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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«Уфа» хочет заработать два миллиона евро, продав воспитанника академии Зенита»
Спорт день за днем05:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Происшествия
Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные
Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Политика
В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ
Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии организации.
Обновлено в 07:34
Общество
РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь
Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь, следует из проекта документа на сайте РПЦ, предназначенного для общественного обсуждения.
Обновлено в 07:52
Общество
В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.
Обновлено в 03:02
Музыка
Трагически погиб последний гитарист «Песняров»
Обновлено в 06:28
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения автотранспорта.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Экономика
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.
Обновлено в 05:32
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализован
Обновлено в 06:55
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Технологии
Школьникам могут разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом
Школьникам, сдающим ОГЭ и ЕГЭ, могут разрешить пользоваться во время экзаменов интернетом.
Обновлено в 03:49
Политика
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Политика
В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана
В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве
Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин заявил, что в России по-прежнему мало дорог высокого качества
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по вопросу развития автомобильных дорог которое проходит в Кремле.
Обновлено в 07:23
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58