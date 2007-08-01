«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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