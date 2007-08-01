Футбол
«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29
По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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«Уфа» хочет заработать два миллиона евро, продав воспитанника академии Зенита»
Спорт день за днем05:48
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Общество
Верховный Суд РФ отменил «антимусорный» референдум в Поморье
Процесс занял примерно полтора часа, в итоге решение Архангельского областного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение туда же.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Происшествия
Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел
Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика
Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду
Обновлено в 05:36
Футбол
Буффон возвращается в «Ювентус»
Обновлено в 01:12
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Политика
Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Энергетика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию
"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".
Обновлено в 04:26
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Спорт
Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска
В центре Новосибирска застрелили мужчину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Убийца пока не найден, а мотивы преступления неизвестны.
Обновлено в 00:00
Политика
В ВДВ России появится новая дивизия
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Транспорт
На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину
Жители села Варна во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня рассказали о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции.
Обновлено в 05:51
Политика
Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года
Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Общество
Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»
Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09