Футбол

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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«Уфа» хочет заработать два миллиона евро, продав воспитанника академии Зенита»

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СМИ: «Уфа» определила ценник на Кругового

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«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

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«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за Кругового

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Невские Новостивчера в 07:31

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

Sport.ru04:29
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Общество

Верховный Суд РФ отменил «антимусорный» референдум в Поморье

Процесс занял примерно полтора часа, в итоге решение Архангельского областного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение туда же.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Происшествия

Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика

Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду

Обновлено в 05:36
Футбол

Буффон возвращается в «Ювентус»

Обновлено в 01:12
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Общество

Тысячи человек погибнут от жары в Европе

В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Политика

Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Энергетика

«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию

"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".
Обновлено в 04:26
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Спорт

Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек

Обновлено вчера в 12:46
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска

В центре Новосибирска застрелили мужчину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Убийца пока не найден, а мотивы преступления неизвестны.
Обновлено в 00:00
Политика

В ВДВ России появится новая дивизия

Обновлено вчера в 11:08
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца

Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Транспорт

На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину

Жители села Варна во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня рассказали о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции.
Обновлено в 05:51
Политика

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Общество

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

Обновлено в 04:09
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