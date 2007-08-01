Футбол

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 млн евро. Сейчас игрок на сборе с ЦСКА

Sports.ru07:10

Воспитанник «Зенита» отказался возвращаться в родной клуб

Невские Новостивчера в 07:31

СМИ: «Уфа» определила ценник на Кругового

Матч ТВ04:28

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

Спорт-Экспресс03:55

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за Кругового

Советский спортвчера в 04:43

«Уфа» хочет заработать два миллиона евро, продав воспитанника академии Зенита»

Спорт день за днем05:48

ЦСКА и «Спартак» включились в борьбу за Кругового

Metaratingsвчера в 03:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Здоровье

В Краснодарском крае дополнительно выделят 854 млн рублей на лекарства льготникам

Как 26 июня сообщает пресс-служба Заксобрания края, на выполнение мероприятий программы в текущем году добавляется 980,4 млн рублей из средств регионального бюджета.
Обновлено в 08:46
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Политика

В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ

Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
Обновлено в 07:47
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Гаджеты

Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей

Обновлено в 09:27
Экономика

Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ

Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Авто

Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7

Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.
Обновлено в 03:43
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Энергетика

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Гаджеты

SK Hynix начинает серийный выпуск первой в мире 128-слойной флеш-памяти 4D NAND

Компания SK Hynix объявила о начале серийного выпуска первых в мире кристаллов 128-слойной флеш-памяти типа TLC 4D NAND плотностью 1 Тбит.
Обновлено в 05:14
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне

В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом

Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Авто

BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster

О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира

Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Политика

Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ

Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:06
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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