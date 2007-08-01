Футбол
«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29
По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
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«Уфа» хочет заработать два миллиона евро, продав воспитанника академии Зенита»
Спорт день за днем05:48
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Здоровье
В Краснодарском крае дополнительно выделят 854 млн рублей на лекарства льготникам
Как 26 июня сообщает пресс-служба Заксобрания края, на выполнение мероприятий программы в текущем году добавляется 980,4 млн рублей из средств регионального бюджета.
Обновлено в 08:46
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика
В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ
Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
Обновлено в 07:47
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей
Обновлено в 09:27
Экономика
Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ
Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Авто
Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7
Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.
Обновлено в 03:43
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Общество
Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма
Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Гаджеты
SK Hynix начинает серийный выпуск первой в мире 128-слойной флеш-памяти 4D NAND
Компания SK Hynix объявила о начале серийного выпуска первых в мире кристаллов 128-слойной флеш-памяти типа TLC 4D NAND плотностью 1 Тбит.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне
В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом
Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Авто
BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster
О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира
Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Политика
Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ
Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:06