«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евроSport.ru 04:29

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Здоровье В Краснодарском крае дополнительно выделят 854 млн рублей на лекарства льготникам Как 26 июня сообщает пресс-служба Заксобрания края, на выполнение мероприятий программы в текущем году добавляется 980,4 млн рублей из средств регионального бюджета.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Политика В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Экономика Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.

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Общество Жириновский предложил переименовать Петербург Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.

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Общество Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.

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Транспорт Российских водителей могут лишить прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Политика В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.

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Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".

Политика Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.

Происшествия В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.

Авто BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.

Происшествия Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.