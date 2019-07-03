Футбол
«Уфа» хочет получить 4,5 миллиона евро от «Зенита» за НеделчаруСпорт-Экспресс 12:31
Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару близок к переходу в "Зенит", сообщает gsp.ro. Сообщается, что "Уфа" хочет получить за игрока 4,5 миллиона евро, и "Зенит" может выплатить эту сумму. Ранее появлялась информация, что "Рома" приобрела футболиста за 4 миллиона евро, но в "Уфе" ее опровергли.
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