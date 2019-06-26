Футбол
«Уфа» и «Зенит» поменялись кругамиЧемпионат 06:20
В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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