Футбол

«Уфа» и «Зенит» поменялись кругамиЧемпионат 06:20

В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
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«Зенит» и «Уфа» обменялись кругами

Sport24.ru06:59

«Зенит» согласился поменяться кругами с «Уфой»

Петербургский дневник07:20

«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами

Чемпионат06:20

«Зенит» и «Уфа» обменялись домашними матчами

Sports.ru06:49

«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами

Матч ТВ06:33

ФК «Уфа» обменялся кругами с петербургским «Зенитом» из-за погоды

Башинформ07:11

«Уфа» и «Зенит» обменялись кругами

Спорт-Экспресс06:09
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В Steam стартовала летняя распродажа

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