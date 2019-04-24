Футбол
«Уфа» вничью сыграла на выезде с «Рубином»КП - Уфа 01:04
Павел Могилевец
|4′
|21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|33′
Егор Сорокин
|35′
|45′+2′
Данил Круговой
|67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
|69′
|69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
|72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|83′
Роман Акбашев
|84′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
9
Акбашев
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
10
Полоз
31
Беленов
17
Живоглядов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
29
Тилль
19
Пауревич
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
24 апреля футбольный клуб «Уфа» вничью сыграл с казанским «Рубином». Этот матч спортивные комментаторы называют «зеленым дерби», по аналогии со знаменитым хоккейным противостоянием двух столиц. Но разумеется, таким же накалом страстей футбольные игры не отличаются.
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