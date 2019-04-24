Футбол

«Уфа» вничью сыграла на выезде с «Рубином»КП - Уфа 01:04

Рубин — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
4′
21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
33′
Егор Сорокин
35′
45′+2′
Данил Круговой
67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
69′
69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
83′
Роман Акбашев
84′
24 апреля футбольный клуб «Уфа» вничью сыграл с казанским «Рубином». Этот матч спортивные комментаторы называют «зеленым дерби», по аналогии со знаменитым хоккейным противостоянием двух столиц. Но разумеется, таким же накалом страстей футбольные игры не отличаются.
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