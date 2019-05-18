Футбол
«Уфа» и «Оренбург» сыграют юбилейную встречу в рамках 29-го тура РПЛБашинформ 00:13
Сегодня футбольный клуб «Уфа» проведет заключительный домашний матч сезона РПЛ 2018/2019. Соперник – команда из соседнего региона «Оренбург». Это противостояние станет юбилейным, десятым по счету.
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Прогнозы и ставки на матчи 29-го тура российской Премьер-Лиги 2018/19 от экспертов БК «БалтБет»
Букмекеры.рфвчера в 09:02
«Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года
LiveSport.ru16 мая в 19:00
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