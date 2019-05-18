«Уфа» и «Оренбург» сыграют юбилейную встречу в рамках 29-го тура РПЛБашинформ 00:13

Сегодня футбольный клуб «Уфа» проведет заключительный домашний матч сезона РПЛ 2018/2019. Соперник – команда из соседнего региона «Оренбург». Это противостояние станет юбилейным, десятым по счету.

«Уфа» и «Оренбург» сыграют юбилейную встречу в рамках 29-го тура РПЛ

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