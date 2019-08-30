Футбол
Матч ТВ«Уфа» и «Оренбург» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
55
Табидзе
5
Йокич
23
Емельянов
74
Фомин
8
Карп
17
Гиоргобиани
11
Бизяк
1
Руденко
12
Малых
15
Зотов
31
Шахов
13
Терехов
8
Мишкич
29
Афонин
5
Аюпов
17
Шкофлек
9
Деспотович
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
Матч 8-го тура первенства молодежных клубов РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» завершился вничью. На 35-й минуте счет открыли хозяева. Нападающий Артур Мулюков воспользовался тем, что голкипер соперников слишком далеко вышел из ворот, и точно пробил практически с центра поля.
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