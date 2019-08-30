Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Уфа» и «Оренбург» сыграли вничью в матче молодежного первенства

Уфа — Оренбург
сегодня
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
  
33
Сухов
  
27
Неделчару
  
15
Пуцко
  
55
Табидзе
  
5
Йокич
  
23
Емельянов
  
74
Фомин
  
8
Карп
  
17
Гиоргобиани
  
11
Бизяк
  
1
Руденко
  
12
Малых
  
15
Зотов
  
31
Шахов
  
13
Терехов
  
8
Мишкич
  
29
Афонин
  
5
Аюпов
  
17
Шкофлек
  
9
Деспотович
  
20
Фамейе
  
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
2 фото
Матч 8-го тура первенства молодежных клубов РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» завершился вничью. На 35-й минуте счет открыли хозяева. Нападающий Артур Мулюков воспользовался тем, что голкипер соперников слишком далеко вышел из ворот, и точно пробил практически с центра поля.
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