Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Уфа» и «Оренбург» сыграли вничью в матче молодежного первенства

Уфа — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Каталин Карп
2′
22′
Виталий Шахов
Александр Пуцко
39′
40′
Джордже Деспотович
45′
Тимур Аюпов
Александр Пуцко
45′+1′
53′
Виталий Шахов
Данила Емельянов
Оливье Тилль
60′
Николай Гиоргобиани
Вячеслав Кротов
60′
62′
Джоэл Фамейе
Михаил Сиваков
66′
Георгий Зотов
Вячеслав Кротов
68′
71′
Георгий Зотов
Савелий Козлов
Ловро Бизяк
Азер Алиев
72′
90′+1′
Вадим Афонин
Матч 8-го тура первенства молодежных клубов РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» завершился вничью. На 35-й минуте счет открыли хозяева. Нападающий Артур Мулюков воспользовался тем, что голкипер соперников слишком далеко вышел из ворот, и точно пробил практически с центра поля.
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