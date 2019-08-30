Матч 8-го тура первенства молодежных клубов РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» завершился вничью. На 35-й минуте счет открыли хозяева. Нападающий Артур Мулюков воспользовался тем, что голкипер соперников слишком далеко вышел из ворот, и точно пробил практически с центра поля.

«Уфа» и «Оренбург» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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