Футбол
«Уфа» и «Оренбург» показали формы на сегодняшний матчSoccer.ru 05:06
"Уфа" и "Оренбург" определились с формами на матч 29-го тура РПЛ. "Уфа" сегодня будет выступать в красной форме, а "Оренбург" - в синей.
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Прогнозы и ставки на матчи 29-го тура российской Премьер-Лиги 2018/19 от экспертов БК «БалтБет»
Букмекеры.рфвчера в 09:02
«Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года
LiveSport.ru16 мая в 19:00
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
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Финал «Игры престолов» останется открытым
Обновлено в 05:08
Происшествия
«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции
Ариф прожил в Могилеве 52 года. Мужчина говорит, что не припомнит за эти годы убийства сотрудника ГАИ в городе.
Обновлено в 05:46
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Общество
В России появилось неожиданно много защитников скверов
В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле - и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Музыка
Дима Билан обратился к Сергею Лазареву перед финалом «Евровидения»
Дима Билан написал в Instagram обращение к Сергею Лазареву перед выступлением последнего в финале «Евровидения».
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Музыка
Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Наука
Ученые рассказали, как предотвратить деменцию
О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi
Напомним, новая модель Redmi получила название K20 не случайно. «K», в данном случае, расшифровывается как Killer или «убийца».
Обновлено в 04:38
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Наука
В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда
Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч.
Обновлено 15 мая в 19:27
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Более 1 тыс. тренировок провели морские пехотинцы Каспийской флотилии в составе нового формирования в Дагестане в 2019г
Обновлено в 02:00
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Столичных водителей призвали быть осторожнее во время велофестиваля
Администратор московского парковочного пространства (АМПП) призвал водителей повысить бдительность и быть внимательнее при парковке в связи с проведением 19 мая Весеннего велофестиваля.
Обновлено в 05:16
Футбол
Дзюба показал свой путь к чемпионству России
В ролике отражены ключевые моменты карьеры футболиста за это время: аренда в тульский «Арсенал», возвращение в стан сине-бело-голубых, выступление на мировом первенстве и заветное чемпионство Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 02:16