«Уфа» и «Оренбург» показали формы на сегодняшний матчSoccer.ru 05:06

"Уфа" и "Оренбург" определились с формами на матч 29-го тура РПЛ. "Уфа" сегодня будет выступать в красной форме, а "Оренбург" - в синей.

«Уфа» и «Оренбург» показали формы на сегодняшний матч

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