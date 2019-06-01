Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сохранили места в РПЛРадио Зенит 02:58

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, вчера
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
В Томске местная команда обыграла башкирский клуб со счетом 1:0 благодаря точному удару экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина. Однако, учитывая результат первого матча – 2:0 в пользу Уфы – место в ПЛ обеспечила себе команда Вадима Евсеева.
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Победа с проигрышем

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