«Крылья Советов» и «Уфа» сохранили места в РПЛРадио Зенит 02:58

В Томске местная команда обыграла башкирский клуб со счетом 1:0 благодаря точному удару экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина. Однако, учитывая результат первого матча – 2:0 в пользу Уфы – место в ПЛ обеспечила себе команда Вадима Евсеева.

«Крылья Советов» и «Уфа» сохранили места в РПЛ

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