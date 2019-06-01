Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» остаются в РПЛВечерний курьер 03:09

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, вчера
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
По сумме двух матчей команды из Уфы и Самары победили «Томь» и «Нижний Новгород». Напомним, что в первом матче, который состоялся 30 мая, «Уфа» одержала победу над «Томью» со счетом 2:0. Второй матч завершился победой томских футболистов, но по сумме забитых мячей дальше проходит «Уфа».
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