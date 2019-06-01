«Уфа» и «Крылья Советов» остаются в РПЛВечерний курьер 03:09

По сумме двух матчей команды из Уфы и Самары победили «Томь» и «Нижний Новгород». Напомним, что в первом матче, который состоялся 30 мая, «Уфа» одержала победу над «Томью» со счетом 2:0. Второй матч завершился победой томских футболистов, но по сумме забитых мячей дальше проходит «Уфа».

«Уфа» и «Крылья Советов» остаются в РПЛ

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