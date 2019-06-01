Футбол
«Крылья Советов» избежали вылета в ФНЛ по итогам стыковых матчейРБК вчера в 13:02
«Крылья Советов» на своем поле проиграли «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за место в российской футбольной Премьер-лиге. Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит полузащитником Даниилом Фоминым на 45-й минуте матча с пенальти.
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Президент ФНЛ считает, что «Нижний Новгород» и «Томь» достойно сражались с клубами РПЛ в стыковых матчах
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Спасибо VAR и судьям: «Крылья Советов» остаются в РПЛ, проиграв Нижнему Новгороду
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