Футбол
«Уфа» дома проиграла «Оренбургу» в матче чемпионата РоссииNews.ru 08:53
«Уфа» на домашнем поле потерпела поражение от «Оренбурга» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу оренбуржцев. На 15-й минуте матча гол забил португальский полузащитник Рикарду Алвеш, а на 87-й — его партнёр по команде хорват Даниэль Мишкич.
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