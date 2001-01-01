Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» ГолубеваSport.ru вчера в 14:29
Во вторник, 30-го июля, стало известно, что полузащитник Артёма Голубев, который до последнего времени выступал за футбольный клуб "Краснодар", покидает столицу Кубани и перебирается в Уфу, где будет защищать цвета одноимённой команды.
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