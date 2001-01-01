Футбол

«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» ГолубеваSport.ru вчера в 14:29

Во вторник, 30-го июля, стало известно, что полузащитник Артёма Голубев, который до последнего времени выступал за футбольный клуб "Краснодар", покидает столицу Кубани и перебирается в Уфу, где будет защищать цвета одноимённой команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Уфа» арендовала 20-летнего полузащитника «Краснодара»

Чемпионат03:21

«Уфа» арендовала хавбека «Краснодара» Голубева

Sports.ru03:44

«Уфа» объявила о переходе защитника «Краснодара»

Матч ТВ03:25

«Уфа» объявила о переходе защитника «Краснодара»

Sportbox.RU03:25

Полузащитник «Краснодара» Голубев стал игроком «Уфы»

Спорт-Экспресс03:12

ФК «Уфа» взял в аренду полузащитника «Краснодара» Голубева

Кубань 24вчера в 14:41

«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева

Sport.ruвчера в 14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Общество

Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Зеленский пригласил Лукашенко на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить визит в Житомир в октябре.
Обновлено в 05:36
Общество

Сбежавшая жена эмира Дубая обратилась в лондонский суд

Обновлено вчера в 18:41
Авто

Российское отделение Changan назвало цену на кроссовер CS35 Plus

Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Под Тюменью два человека погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме. Такие данные СМИ сообщил источник в службе скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 04:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество

Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика

В OMV назвали сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»

Обновлено в 05:17
Путешествия

Отдых в Крыму полюбили семейные пары с детьми

Традиционно востребованными у туристов и отдыхающих остаются западное побережье Крыма: Евпатория, Саки, Черноморский район.
Обновлено в 04:57
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Общество

Названы самые похищаемые товары в магазинах России

Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика

В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 04:42
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

ДНР: украинские силовики готовят провокацию для срыва перемирия

По данным разведки, Киев пытается спровоцировать ополченцев на ответные выстрелы и обвинить в срыве договоренностей Киев занимается подготовкой провокации для того, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и обвинить в срыве минских соглашений о перемирии, об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Тюмени из аэропорта из-за запаха гари эвакуировано около 750 человек

Пассажиры и персонал аэропорта Рощино (Тюмень) эвакуированы из здания из-за запаха гари.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество

Названы сроки возвращения тепла в Москву

Обновлено вчера в 21:34
Путешествия

В этом году десятки россиян умерли на отдыхе в Анталье

Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Политика

Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощным в ситуации с Мосгордумой

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика

Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Наука

Голодная смерть увеличила выживаемость модельных хищников

Ученые добавили смерть от голодания после нескольких последовательных неудач в охоте в компьютерные модели взаимодействия биологических видов и оказалось, что такое нововведение может привести к сохранению сосуществования, даже если без него симулированная экосистема приходила в упадок, пишут авторы в журнале Europhysics Letters.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Главное