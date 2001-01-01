Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара»Уфа1.ру 04:02
ФК «Уфа» объявил об арендном соглашении 20-летнего полузащитника «Краснодара» Артёма Голубева. По некоторым данным, это будет аренда сроком на два года. Голубев — воспитанник школы «Краснодара».
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