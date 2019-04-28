Футбол

Уфа — Урал 2:1 (2-й тайм)Уфа1.ру вчера в 09:47

Уфа — Урал
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
16′
Эрик Бикфалви
Андрес Вомбергар
22′
Ондрей Ванек
52′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
54′
55′
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
59′
Сергей Брызгалов
61′
Андрей Панюков
Денис Поляков
Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нефтяник» начнётся в 13:30 по уфимскому времени. Команда Вадима Евсеева начинает заключительную часть чемпионата, состоящую из пяти матчей.
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