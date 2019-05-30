Футбол

Уфа — Томь 1:0 (1-й тайм)Вести-Томск 02:47

Уфа — Томь
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Нефтяник»
Сильвестр Игбоун
28′
Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» — «Томь». Стартовые составы на первый стыковой матч РПЛ

Sport24.ru08:59

«Уфа» - «Томь»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс09:07

Телеканал БСТ покажет первый стыковой матч ФК «Уфа» – «Томь» в прямом эфире

Bash.Newsвчера в 13:42

«Уфа» — «Томь»: команды объявили стартовые составы на матч за место в РПЛ

Чемпионат09:14

«Нижний Новгород» – «Крылья Советов». Текстовая трансляция начнется в 19:00

Sports.ru05:05

Тренер «Томи»: «Готовы играть в РПЛ по всем аспектам»

Матч ТВ10:00

Уфа - Томь. Прогноз и ставка на стыковой матч РПЛ

ODDS.ruвчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Армия и оружие

План призыва в Петербурге выполнен на 62%

План весеннего призыва в Петербурге выполнен на 62%, на срочную службу призваны 1,26 тыс. человек.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

СК проверит информацию о травмировании мальчика в столичном детсаду

Следователи начали проверку информации о травмировании ребенка в детском саду на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
Обновлено в 10:01
Политика

Саакашвили намерен вести переговоры с Галустяном

Бывший губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили назвал условия, при которых РФ и Украина смогут начать переговоры.
Обновлено в 09:44
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика

Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Футбол

Роберто Карлос отказался помочь «Анжи» финансово

Напомним, что Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, проведя в составе махачкалинской команды 28 матчей и забив пять мячей.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Футбол

Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»

Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Футбол

Коутиньо может продолжить карьеру в «МЮ», «Челси» или «ПСЖ»

Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону» уже в это межсезонье. Бразилец сообщил своему окружению, что готов сменить команду летом.
Обновлено в 08:57
Авто

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей

Например, 28 мая было зафиксировано 328 столкновений автомобилей, в восьми - пострадали люди, в том числе двое детей, однако никто не погиб.
Обновлено в 10:11
Культура

Проекты НТВ стали победителями и лауреатами конкурса МедиаБренд

Проекты и приложения НТВ стали победителями и лауреатами престижного конкурса МедиаБренд, посвященного брендингу, промоушену и дизайну в электронных медиа.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие

Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

Обновлено в 04:45
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак продлевает жизнь

Диетологи рекомендуют употреблять на завтрак и ягоды, желательно темного окраса, которые в большом количестве содержат антоцианы, продлевающие жизнь.
Обновлено в 03:08
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Авто

Составлен рейтинг лучших автомобилей для летней жары

Осмотрев сотни тысяч машин, эксперты сервиса CarPrice назвали лучшие автомобили для летней жары.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить «кровавую» фотосессию у мемориала ВОВ

Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет НТВ о «кровавой» фотосессии у мемориала, возведенного в память о защитниках Новороссийска во время Великой Отечественной.
Обновлено в 10:10
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Религия

В РПЦ назвали количество аварийных и разрушенных храмов в России

В России больше четырех тысяч храмов находятся в аварийном или руинированном состоянии, заявил журналистам глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 09:49
Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Политика

Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Происшествия

Суд освободил Руслана Ванчугова из-под домашнего ареста

Обновлено в 10:02
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное