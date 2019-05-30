Футбол
Уфа — Томь 1:0 (1-й тайм)Вести-Томск 02:47
Сильвестр Игбоун
|28′
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
31
Беленов
27
Неделчару
4
Никитин
5
Йокич
17
Живоглядов
19
Пауревич
57
Кротов
6
Салатич
33
Сухов
44
Игбоун
32
Вомбергар
1
Смирнов
24
Каккоев
3
Эдиев
5
Шумских
23
Пенчиков
18
Шалаев
78
Калинский
8
Бугаев
61
Ставпец
99
Абдулавов
11
Гасилин
Томь
Расстановка 3‑4‑3
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