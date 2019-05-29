Футбол

«Уфа» – «Томь». Текстовая трансляция начнется в 17:00Sports.ru 05:00

Уфа — Томь
сегодня
в 10:00
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Нефтяник»
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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