Футбол

«Уфа» — «Ростов»: стали известны стартовые составыSport24.ru 08:59

18 августа в Уфе состоится матч 6-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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«Уфа» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru08:59

«Уфа» — «Ростов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

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«Уфа» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч. Еременко остался в запасе

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Уфа - Ростов: прогноз Максима Митрофанова 18 августа 2019

Ставка TV06:05

«Уфа» - «Ростов» 18 августа 2019. Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура чемпионата России

Чемпионат-Ростов03:30
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