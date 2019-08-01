Футбол
«Уфа» — «Ростов»: стали известны стартовые составыSport24.ru 08:59
18 августа в Уфе состоится матч 6-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
Обновлено в 06:52
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Политика
Украинский постпред заявил о потере страной признаков государства
Больше четверти века независимости не стало для Украины временем свершений и побед - страна не обрела даже самой государственности в полном смысле слова, заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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Политика
Те, кто выступает против войны в Донбассе, зажрались – соратница Порошенко
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко София Федина 17 августа в эфире телеканала "Прямой" назвала "зажравшимися" украинских граждан, которые выступают против войны в Донбассе На прошедших парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, политсила Порошенко потерпела поражение, пройдя в Верховную Раду, но получив при этом 8,10% голосов.
Обновлено в 07:35
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
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Обновлено в 03:53
Футбол
Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»
Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Экономика
Производство промышленной продукции в Киргизии превысило $2 млрд
По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд).
Обновлено вчера в 08:53
Общество
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Обновлено в 03:12
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:03
Здоровье
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Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено 16 августа в 19:46
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
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Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Врачи рекомендуют запретить «умные» браслеты для школьников
Российские медики провели своё исследование и выяснили ряд неоспоримых фактов, в связи с которыми рекомендуют запретить «умные» браслеты для школьников.
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Политика
Гибралтар не нашел причин задерживать иранский танкер по запросу США
Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1, мотивировав это тем, что судно не нарушает местные и европейские законы, сообщает в воскресенье газета Gibraltar Chronicle.
Обновлено в 08:32
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Не пластика: Дана Борисова рассказала, как изменила овал лица
Телеведущая Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram о том, как ей удалось изменить овал лица.
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Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
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Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
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Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Космос
ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне
Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
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