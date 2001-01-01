Футбол

«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 августа в 16:30Чемпионат 06:30

Сегодня, 18 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Уфой» и «Ростовом».
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«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 августа в 16:30

Чемпионат06:30
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