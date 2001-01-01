Футбол
«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 августа в 16:30Чемпионат 06:30
Сегодня, 18 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Уфой» и «Ростовом».
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Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
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Происшествия
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Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 09:12
Футбол
Хавбек «Луча» Калугин получил серьёзную травму в матче с «Факелом»
Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин получил серьёзную травму во время матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» (3:0). 21-летний игрок был травмирован в результате столкновения с голкипером.
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Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. Маршрутный автобус врезался в здание магазина.
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Политика
Сергей Глазьев станет важным министром
Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение.
Обновлено 16 августа в 10:57
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Авто
Составлен ТОП-5 интересных концепт-каров АвтоВАЗа, не вышедших в серию
Специалисты портала «Тарантас Ньюс» подготовили ТОП-5 интересных концепт-каров от ВАЗа, не поставленных на конвейер.
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Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
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Общество
Подъезд-лифт шокировал жителей Самары
В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором мужчина использует подъезд в качестве лифта и заходит в свою квартиру через окно.
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Здоровье
Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь
Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.
Обновлено в 07:47
Политика
Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
Обновлено в 09:10
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
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Армия и оружие
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
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Обновлено вчера в 11:26
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
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