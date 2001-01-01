Футбол

«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛКоммерсантъ 12:00

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:0. Два гола забил Сильвестр Игбун (40, 79).
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