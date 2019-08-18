Футбол

Уфа — Ростов 2:0ProstoProSport 11:24

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
«Уфа» переиграла «Ростов» в домашнем матче 6-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет на 40-й минуте открыл Сильвестр Игбун, он же на 79-й увеличил преимущество своей команды.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Дубль Слая помог ФК «Уфа» дома обыграть «Ростов»

Башинформ11:52

Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»

КП - Уфа11:42

Игбун признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Ростов»

Матч ТВ11:27

«Уфа» — «Ростов» — 2:0, 18 августа, РПЛ, команда Карпина впервые проиграла

Чемпионат11:55

Беззубая игра «Ростова» и дубль Игбуна, «Уфа» уверенно берёт три очка. Видео всех голов

Sport.ru11:30

Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»

LiveSport.ru11:24

Царь Игбун. В уфимской духоте лучшим был нигериец

Спорт-Экспресс12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

Обновлено в 09:20
Происшествия

Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек

Обновлено в 09:45
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 23:15
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Теннис

Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира

Обновлено в 18:40
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Футбол

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

Обновлено в 11:58
Технологии

«Ростелеком» объявляет викторину «КиноЛогика»

В преддверии Дня российского кино 27 августа «Ростелеком» среди иркутских пользователей социальной сети «Одноклассники» проводит викторину «КиноЛогика».
Обновлено в 22:06
Здоровье

Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина

18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Общество

Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео

Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено вчера в 09:37
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Армия и оружие

Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни

Живущие в стихийном палаточном лагере на севере сирийской провинции Хама беженцы рассказали журналистам об условиях проживания.
Обновлено в 22:08
Политика

Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
Обновлено в 16:56
Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 19:41
Технологии

Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»

С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников

Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 20:36
Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика

Миллиардер заявил о выводе Порошенко миллиардов долларов

Американский миллиардер заявил об афере Порошенко с выводом 8 млрд долларов за границу.
Обновлено вчера в 05:34
Здоровье

Лайфхаки: как правильно ухаживать за свежей татуировкой

Если появляется неприятный запах от тату, гнойные выделения, то нужно срочно обратиться к врачу.
Обновлено в 17:47
Наука

Ученые нашли микроб, который способен объяснить происхождение жизни

Обновлено в 09:25
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Космос

Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца

Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Таксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника

На следующий день на Владимира вышли родители школьницы, благодарили его, хотели дать вознаграждение, но мужчина отказался.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Германии

Вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека.
Обновлено в 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное