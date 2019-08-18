Встреча закончилась со счетом 4:1. ФК «Ростов» обыграл «Уфу» в матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ. Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Нефтяник».

Происшествия Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.

Происшествия СК опубликовал видео из дома, где подросток убил свою семью 16-летний подросток из маленького села Патрикеево, что в 170 километрах от Ульяновска, расправился с 42-летней матерью, 69-летней бабушкой и 66-летним дедушкой, а также четырехлетними двойняшками - собственными братом и сестрой.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Происшествия В московском метро девушка упала под поезд и выжила В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.

Футбол Семак извинился за оскорбление судей после матча с «Ахматом» Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак принес извинения за свое поведение после встречи шестого чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с "Ахматом" (0:0).

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В новом саратовском аэропорту Гагарин в воскресенье совершил посадку первый самолет.

Происшествия В Москве мужчина привязал собаку к едущей машине В Москве очевидцы сняли на видео легковое авто, за которым бежала привязанная собака. Ролик опубликован в социальной сети "ВКонтакте".

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Здоровье Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.

Кино Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Происшествия Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Политика В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.

Киберспорт Степан Шульга станет ведущим пост-шоу на The International 2019 Киберспортивный ведущий Степан Шульга в своем телеграм-канале рассказал, какую роль будет выполнять в освещении The International 2019 по Dota 2. В дни плей-офф он станет ведущим нового русскоязычного шоу, которое будет выходить в эфир после завершения всех матчей.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора Пользователям продемонстрировали свежие фотографии новейшей модели смартфона Redmi Note 8. Кроме того, по снимкам можно увидеть, что дизайн повторяет стилистику ранее выпущенных девайсов K20 и K20 Pro, которые уже доступны на рынке.

Футбол Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры Футболист выступал за лондонские команды «Арсенал» и «Челси». Он трижды выигрывал чемпионат Англии, кубок и суперкубок страны.

Происшествия 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. Маршрутный автобус врезался в здание магазина.

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.