Футбол

«Уфа» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00Чемпионат 04:00

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Оренбург» на «Чемпионате» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.
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Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 тур

Матч ТВ05:45

«Уфа» — «Оренбург». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:38

«Уфа» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Чемпионат04:00
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В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.
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