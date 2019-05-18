Футбол
«Уфа» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00Чемпионат 04:00
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Оренбург» на «Чемпионате» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.
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